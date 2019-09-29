«Пророчество Нострадамуса» о начале Третьей мировой осенью 2019-го озвучили в СМИ

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29 сентября 2019, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: US Navy / globallookpress.com

Французский астролог Нострадамус предсказал, что Третья мировая война начнется 3 октября 2019 года. Соответствующее утверждение содержится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал vladtime.ru пишет о послании Нострадамуса, которое расшифровали неназванные изданием эксперты. Согласно точке зрения исследователей, астролог спрогнозировал, что в новом глобальном конфликте столкнутся Соединенные Штаты или Европа с одной стороны и Россия или Китай с другой, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети вспомнили пророчество английского ученого Исаака Ньютона о наступлении конца света в 2060 году.