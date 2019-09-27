Предсказание Исаака Ньютона о наступлении апокалипсиса в 2060-м вспомнили в сети

В интернете вспомнили предсказание английского ученого Исаака Ньютона о конце света, который, по мнению, должен наступить в 2060 году. Соответствующий материал опубликовали некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Ньютон был религиозным человеком. Дату будущего апокалипсиса ученый рассчитал на основе данных, почерпнутых им из Священного Писания. При этом Ньютон считал, что светопреставление может наступить до названного им года.
Ранее в пятницу сообщалось, что в сети озвучили прогноз российский предсказательницы Джуны, которая пообещала человечеству «великую скорбь» в конце 2019 года.