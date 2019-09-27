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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Астрологи обнародовали гороскоп для двух знаков, которые встретят любовь осенью

, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Люди, которые рождены под знаками Близнецов и Водолея, встретят свою любовь осенью текущего года. Это следует из составленного астрологами гороскопа, опубликованного на страницах отечественных СМИ.

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Близнецам авторы прогноза пообещали приятное знакомство в кругу друзей, которое впоследствии перерастет в романтические отношения. Как события будут развиваться дальше, зависит от представителей знака.

В жизни Водолеев вновь появится человек, который когда-то значил для них очень много. Если сделать шаг навстречу, бурный осенний всплеск чувств обеспечен, пишет «МК в Волгограде.ру».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили гороскоп для пяти знаков зодиака, которым повезет в сентябре.

 

ДЦ

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