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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Озвучено пророчество Джуны о «великой скорби» для человечества в конце 2019-го

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomohov / globallookpress.com
фото: Anatoly Lomohov / globallookpress.com

Российская писательница Джуна, позиционировавшая себя как целителя и астролога, в свое время предсказала, что в конце 2019 года человечество ждет «великая скорбь». Об этом рассказывается в материале, опубликованном некоторое время назад в сети.

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«Библейское пророчество» о начале конца света в 2021 году напомнили в интернете

Интернет-ресурс grodno24.com отмечает, что, согласно мнению исследователей, занимающихся изучением пророчеств Джуны, она спрогнозировала глобальную катастрофу, которая может произойти в последних месяцах текущего года.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественной блогосфере озвучили «библейское пророчество» об апокалипсисе, который должен начаться в 2021-м.

 

 

ДЦ

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