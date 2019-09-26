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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Опубликован гороскоп для пяти знаков зодиака, которым повезет в октябре

, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Людей, рожденных под знаками Тельца, Девы, Скорпиона, Водолея и Близнецов, ждет удача во втором осеннем месяце. Об этом говорится в астрологическом прогнозе, опубликованном в отечественном сегменте интернета.

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Тельцы в октябре смогут поправить материальное положение, если не побоятся нововведений. Одинокие представители знака получат шанс наладить личную жизнь.

Везти в делах, связанных с финансами, будет и Девам. Астрологи советуют им не отказываться от поступающих предложений.

Скорпионам достичь новых высот в профессиональной сфере помогут накопленные знания и навыки, а также осторожность, отмечается в гороскопе.

У Водолеев в следующем месяце откроется второе дыхание. Представители знака смогут разобраться с тем, в каком направлении им нужно двигаться, чтобы достичь успеха.

Близнецам октябрь подарит множество возможностей, которыми не следует пренебрегать, пишет сайт eaomedia.ru.

 

ДЦ

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