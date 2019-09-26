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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут большие перемены осенью 2019-го

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Людей, которые рождены под знаками Тельца, Рыб и Стрельца, ждут большие перемены осенью текущего года. Это обещает составленный астрологами гороскоп, появившийся некоторое время назад в блогосфере.

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Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», положительные профессиональные качества, которые проявляют Тельцы, будут оценены начальством по достоинству – их повысят в должности. Это позволит улучшить материальное положение.

Должен повыситься доход и у Рыб. Повышение благосостояния станет возможным из-за изменения отношения представителей знака к деньгам, говорится в прогнозе.

Стрельцов ожидают благоприятные перемены на личном фронте. Расставшимся со своей второй половиной людям представится шанс ее вернуть.

 

ДЦ

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