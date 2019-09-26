«Библейское пророчество» о начале конца света в 2021 году напомнили в интернете

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26 сентября 2019, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В сети напомнили о предсказании о конце света, которое сделал умерший в 2016 году глава Всемирного библейского общества Кентон Бешор. Соответствующий материал появился некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Бешор, проанализировав содержащуюся в Священном Писании притчу о смоковнице, сделал вывод, что в книге предсказано начало апокалипсиса в 2021 году. Через семь лет, в 2028-м, согласно расчетам эксперта, должно произойти Второе пришествие Иисуса Христа.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет-СМИ озвучили «последнее пророчество» Ванги об угрожающей человечеству эпидемии.