«Последнее пророчество» Ванги об угрожающей человечеству эпидемии озвучили в СМИ

//Непознанное 13+

25 сентября 2019, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Legky / globallookpress.com

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей человечеству эпидемии. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Как пишет портал sterlegrad.ru, Ванга полагала, что мир охватит страшный недуг, заболевшие молодые люди будут быстро стареть. Согласно предположению специалистов, в прогнозе экстрасенса идет речь о биологическом оружии, которое выйдет из-под контроля, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в среду сообщалось, что в сеть выложили предсказание американского медиума Джин Диксон о наступлении конца света в 2037 году.