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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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«Последнее пророчество» Ванги об угрожающей человечеству эпидемии озвучили в СМИ

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Legky / globallookpress.com
фото: Alexander Legky / globallookpress.com

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей человечеству эпидемии. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Выложено предсказание американской ясновидящей об уничтожении мира в 2037 году

Выложено предсказание американской ясновидящей об уничтожении мира в 2037 году

Как пишет портал sterlegrad.ru, Ванга полагала, что мир охватит страшный недуг, заболевшие молодые люди будут быстро стареть. Согласно предположению специалистов, в прогнозе экстрасенса идет речь о биологическом оружии, которое выйдет из-под контроля, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в среду сообщалось, что в сеть выложили предсказание американского медиума Джин Диксон о наступлении конца света в 2037 году.

 

ДЦ

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Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

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В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей человечеству эпидемии. Соответствующий материал появился на страницах отечественных СМИ.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей…

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