Выложено предсказание американской ясновидящей об уничтожении мира в 2037 году

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25 сентября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ясновидящая Джин Диксон из Соединенных Штатов в свое время сделала предсказание, согласно которому мир будет уничтожен в 2037 году. Прогноз экстрасенса приведен в материале, опубликованном в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Диксон полагала, что в 2020 году произойдет Второе пришествие Христа, после чего начнется великая война между добром и злом. В качестве даты конца света ясновидящая назвала 2037-й, отмечается в процитированном посте.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили приписываемое Нострадамусу пророчество о гибели человечества из-за ядерного взрыва.