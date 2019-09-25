Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Выложено предсказание американской ясновидящей об уничтожении мира в 2037 году

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Ясновидящая Джин Диксон из Соединенных Штатов в свое время сделала предсказание, согласно которому мир будет уничтожен в 2037 году. Прогноз экстрасенса приведен в материале, опубликованном в российской блогосфере.

Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Диксон полагала, что в 2020 году произойдет Второе пришествие Христа, после чего начнется великая война между добром и злом. В качестве даты конца света ясновидящая назвала 2037-й, отмечается в процитированном посте.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили приписываемое Нострадамусу пророчество о гибели человечества из-за ядерного взрыва.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан