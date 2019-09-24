Появился гороскоп для знаков зодиака, которым повезет с деньгами в конце сентября

Людям, которые рождены под знаками Близнецов, Стрельца, Рыб и Тельца, очень повезет с деньгами в конце текущего месяца. Об этом говорится в гороскопе, опубликованном на страницах отечественных СМИ.
Как пишет «МК в Волгограде.ру», в последнее время Близнецы были практически на мели, однако в последних числах сентября ситуация изменится к лучшему.
Стрельцов ожидают изменения на работе. Это откроет возможность серьезно поправить финансовое положение, говорится в астрологическом прогнозе.
У Рыб уже давно есть увлечение, которое им приносит небольшой, но стабильный доход. Составители гороскопа советуют представителям знака подумать над тем, чтобы сделать из своего хобби бизнес.
Тельцам в конце сентября должны отдать старые долги. Сумма, которую вернут заемщики, обещает быть крупной.
Ранее сообщалось, что астрологи назвали знаки зодиака, для которых станет успешным високосный 2020 год.