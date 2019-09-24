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Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

24 сентября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Philippe Lissac / GODONG / globallookpress.com
фото: Philippe Lissac / GODONG / globallookpress.com

В интернете опубликовали приписываемое французскому астрологу Нострадамусу предсказание о конце света. Соответствующий материал появился некоторое время назад в российской блогосфере.

Пророчество Ванги о гибели человечества после падения астероида выложили в сеть

Пророчество Ванги о гибели человечества после падения астероида выложили в сеть

Как утверждает один из каналов в «Яндекс. Дзен», Нострадамус спрогнозировал, что гибель человечества произойдет в 2250 году из-за ядерного взрыва. Обстоятельства, при которых случится данное событие, астролог не раскрыл, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили пророчество Ванги о конце света в 2378 году. Апокалипсису, по мнению болгарской ясновидящей, будет предшествовать падение астероида на Землю.

 

ДЦ

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