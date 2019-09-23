Пророчество Ванги о гибели человечества после падения астероида выложили в сеть

//Непознанное 13+

23 сентября 2019, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Julie Dermansky / globallookpress.com

В сеть выложили предсказание болгарской ясновидящей Ванги о конце света, который должен произойти в 2378 году. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Ванга полагала, что гибель человечества спровоцирует падение астероида на Землю. После этого события начнется всемирный потоп, который люди не переживут.

Ранее в интернете опубликовали предсказание американского медиума Эдгара Кейси, который считал, что апокалипсис произойдет в 2120 году из-за череды землетрясений. Они разрушат все материки, спрогнозировал экстрасенс.