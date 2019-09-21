В Татарстане в озере ищут чудовище, которое ревет по ночам

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21 сентября 2019, 12:01 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот записи блогера

После обнаружения берцовой кости весом в полтора десятка килограмм на берегу Черного озера в окрестностях начали искать «каракульское чудовище». Местные жители слышали ужасный низкий рев. Об этом рассказала блогер-экскурсовод Гульнара Казанская. Историю подхватили местные СМИ.

Местные жители называют чудовище «водяным быком». Его рев они слышали неоднократно. Описания чудовища разнятся. Кто-то называет его огромной змеей, кто-то гигантской рыбой, а кто-то млекопитающим на четырех ногах.

Предположительно, обитает монстр в озере Каракуль, что переводится с татарского, как Черное озеро. Из карстовых отложений вода в нем черного цвета. В середине девяностых на берегу была найдена берцовая кость весом в 15 килограмм. Позднее на озеро прибыла экспедиция по поиску «каракульского чудовища». Найти исследователям не удалось никого.

Блогер, рассказавшая историю чудовища, предполагает, что рев появляется в провале в карстовых образованиях. Кроме того, в местных краях обитает выпь. В брачный период она издает крик, который похож на низкое мычание быка.