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Предсказание американского «спящего пророка» о дате конце света напомнили в сети

20 сентября 2019, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com
фото: globallookpress.com

В интернете напомнили о предсказании о конце света, которое в свое время сделал прозванный «спящим пророком» американский экстрасенс Эдгар Кейси. Соответствующую публикацию выложили в российской блогосфере.

«Пророчество Ванги» о 300-летней Третьей мировой войне опубликовали в интернете

«Пророчество Ванги» о 300-летней Третьей мировой войне опубликовали в интернете

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Кейси спрогнозировал, что апокалипсис произойдет в 2120 году. В качестве причины уничтожения человеческой цивилизации медиум из Соединенных Штатов назвал череду землетрясений, которые разрушат все материки.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали приписываемое болгарской ясновидящей Ванге пророчество о Третьей мировой войне, которая продлится около трех веков.

 

ДЦ

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