Астрологи назвали знаки зодиака, для которых станет успешным високосный 2020 год

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20 сентября 2019, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Високосный 2020 год станет удачным для людей, рожденных под знаками Овна, Льва и Козерога. Об этом говорится в астрологическом прогнозе, который появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал sterlegrad.ru пишет, что в 2020-м для Овнов откроются все дороги. Первое полугодие будет отмечено профессиональными успехами, одинокие представители знака смогут наладить свою личную жизнь.

Многие Львы в следующем году решатся на переезд, что пойдет им на пользу. Также 2020-й является благоприятным периодом для построения карьеры, отмечается в гороскопе.

Козероги смогут улучшить свои жилищные условия, если грамотно подойдут к распределению финансов. Кроме того, весьма вероятны благоприятные перемены на личном фронте.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали гороскоп астролога Павла Глобы для знаков зодиака, которым улыбнется удача в середине осени 2019 года.