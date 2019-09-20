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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Астрологи назвали знаки зодиака, для которых станет успешным високосный 2020 год

20 сентября 2019, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Високосный 2020 год станет удачным для людей, рожденных под знаками Овна, Льва и Козерога. Об этом говорится в астрологическом прогнозе, который появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Опубликован гороскоп Павла Глобы для знаков, которых ждет удача в середине осени

Опубликован гороскоп Павла Глобы для знаков, которых ждет удача в середине осени

Портал sterlegrad.ru пишет, что в 2020-м для Овнов откроются все дороги. Первое полугодие будет отмечено профессиональными успехами, одинокие представители знака смогут наладить свою личную жизнь.

Многие Львы в следующем году решатся на переезд, что пойдет им на пользу. Также 2020-й является благоприятным периодом для построения карьеры, отмечается в гороскопе.

Козероги смогут улучшить свои жилищные условия, если грамотно подойдут к распределению финансов. Кроме того, весьма вероятны благоприятные перемены на личном фронте.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали гороскоп астролога Павла Глобы для знаков зодиака, которым улыбнется удача в середине осени 2019 года.

 

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