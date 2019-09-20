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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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«Пророчество Ванги» о 300-летней Третьей мировой войне опубликовали в интернете

20 сентября 2019, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jens Büttner / globallookpress.com
фото: Jens Büttner / globallookpress.com

В интернете опубликовали приписываемое болгарскому экстрасенсу Ванге пророчество о Третьей мировой войне. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.

Предсказание российского «магистра белой магии» о крахе США обнародовали в сети

Предсказание российского «магистра белой магии» о крахе США обнародовали в сети

Как утверждает автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», Ванга якобы предсказала, что новый глобальный конфликт начнется в арабском мире, после чего перекинется на другие регионы Земли. Продлиться война должна около 300 лет.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили прогноз отечественного «магистра белой практической магии» Юрия Лонго, который предсказал крах Соединенных Штатов и возвращение американских штатов под британскую юрисдикцию.

 

ДЦ

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