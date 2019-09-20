«Пророчество Ванги» о 300-летней Третьей мировой войне опубликовали в интернете

//Непознанное 13+

20 сентября 2019, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jens Büttner / globallookpress.com

В интернете опубликовали приписываемое болгарскому экстрасенсу Ванге пророчество о Третьей мировой войне. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.

Как утверждает автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», Ванга якобы предсказала, что новый глобальный конфликт начнется в арабском мире, после чего перекинется на другие регионы Земли. Продлиться война должна около 300 лет.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили прогноз отечественного «магистра белой практической магии» Юрия Лонго, который предсказал крах Соединенных Штатов и возвращение американских штатов под британскую юрисдикцию.