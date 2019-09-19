Предсказание российского «магистра белой магии» о крахе США обнародовали в сети

//Непознанное 13+

19 сентября 2019, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: US Joint Staff / globallookpress.com

В сети опубликовали предсказание о будущем Соединенных Штатов, которое в свое время сделал российский иллюзионист Юрий Лонго. Мужчина, умерший в 2006 году, называл себя «магистром белой практической магии».

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Лонго спрогнозировал, что США не удастся сохранить лидирующее положение в мире и их постигнет крах. Дойдет до того, что американцы вспомнят о том, что ранее их страна была британской колонией, и попросят Лондон принять их назад, говорится в процитированном посте. Великобритания после объединения с Штатами вернет себе статус сверхдержавы.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете появилось пророчество астрологов о «взлете» России в 2024 году.