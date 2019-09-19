Астролог назвал «красивую» дату неудачной для свадьбы

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19 сентября 2019, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Астролог Дмитрий Камышов заявил, что дата 19.09.2019 является не самой удачной для создания семьи, как, впрочем, и для начала романтических отношений.

Какие знаки зодиака больше всех склонны к разводу?

«Сейчас очень острая и резкая энергия — марсианская. Это вспыльчивость, гнев. Для отношений это не лучшая энергия и не лучший день», - сказал астролог. Он отметил, что сглаживает ситуацию то, что дата выпала на четверг, который находится под влиянием Юпитера – благоприятной для отношений планеты, передаёт Nation News.

Камышов посоветовал по мере возможности перенести свидания и романтические встречи на пятницу. Также астролог заявил, что 19 сентября не подходит для дипломатических переговоров.