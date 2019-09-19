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Пророчество астрологов о «взлете» России в 2024 году опубликовали в интернете

19 сентября 2019, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Rekun / globallookpress.com
фото: Alexander Rekun / globallookpress.com

В 2024 году в России начнется подъем, который продлится как минимум на протяжении пятнадцати лет. Соответствующего мнения придерживаются астрологи, утверждается в материале, появившемся в блогосфере.

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Появилось предсказание ученика Павла Глобы о «расцвете» Украины при Зеленском

Автор канала «Концепция будущего» в «Яндекс. Дзен» пишет, что изучил предсказания таких астрологов, как Павел и Тамара Глоба, Светлана Драган, Александр Зараев и Михаил Левин, и убедился в схожести их прогнозов. Эти люди пророчат, что в 2020 году произойдет важнейшее астрологические событие для России - соединение Юпитера и Сатурна – говорится в процитированной публикации.

Как отмечает блогер, РФ, согласно астрологическим расчетам, должна взять новый курс. Начиная с 2024 года начнется «взлет» страны, который продлится не менее пятнадцати лет.

Ранее в четверг сообщалось, что в сети появилось предсказание о «расцвете» Украины при президенте Владимире Зеленском.

 

ДЦ

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