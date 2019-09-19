Появилось предсказание ученика Павла Глобы о «расцвете» Украины при Зеленском

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19 сентября 2019, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Владимиру Зеленскому будет сопутствовать успех на посту президента Украины. Соответствующим предсказанием поделился с общественностью некоторое время назад Влад Росс, украинский астролог.

Согласно прогнозу Росса, который является учеником астролога Павла Глобы, в 2020 году бывшую советскую республику ждет «расцвет» во всех сферах. По мнению автора предсказания, процитированного одним из каналов в «Яндекс. Дзен», Зеленскому по силам сокрушить власть олигархов и вывести страну из кризиса.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ напомнили о сделанном Нострадамусом пророчестве о Третьей мировой войне, которая должна продлиться 27 лет.