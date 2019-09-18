ВМС США подтвердили подлинность видеозаписей с НЛО

//Непознанное 13+

18 сентября 2019, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

ВМС США признали, что опубликованные во Всемирной паутине видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные. Об этом в среду сообщило издание Popular Mechanics.

Соответствующие видеоролики были сняты в 2004 и 2015 годах. На них четко видно, как два объекта выполняют сложные маневры, которые имеющаяся у человечества современная техника просто не может осуществить.

Однако в комментарии военные назвали происходящее "необъяснимым воздушным явлением", не используя аббревиатуру НЛО. Отмечается, что ВМС не намеревались публиковать видеоролики, однако те появились в Сети.



