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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

ВМС США подтвердили подлинность видеозаписей с НЛО

18 сентября 2019, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

ВМС США признали, что опубликованные во Всемирной паутине видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные. Об этом в среду сообщило издание Popular Mechanics.

Соответствующие видеоролики были сняты в 2004 и 2015 годах. На них четко видно, как два объекта выполняют сложные маневры, которые имеющаяся у человечества современная техника просто не может осуществить.

Однако в комментарии военные назвали происходящее "необъяснимым воздушным явлением", не используя аббревиатуру НЛО. Отмечается, что ВМС не намеревались публиковать видеоролики, однако те появились в Сети.

АС

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