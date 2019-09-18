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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Пророчество Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе

18 сентября 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com
фото: MOD Russia / globallookpress.com

На страницах отечественных интернет-СМИ напомнили о пророчестве французского астролога Нострадамуса о Третьей мировой войне, которая, как утверждается, должна разгореться в 2019 году и продлиться в течение 27 лет.

Предсказание Нострадамуса о превращении России в центр мира обнародовали в сети

Предсказание Нострадамуса о превращении России в центр мира обнародовали в сети

Портал sterlegrad.ru пишет, что, согласно предсказанию Нострадамуса, местом начала нового глобального конфликта суждено стать Франции. Впоследствии боевые действия распространятся на другие государства, расположенные на территории Европы, после чего перекинутся на остальные регионы Земли. 

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили прогноз Нострадамуса о превращении России в центр мира.

 

ДЦ

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