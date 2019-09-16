Какие знаки зодиака больше всех склонны к разводу?

//Непознанное 13+

16 сентября 2019, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Семейная жизнь зачастую оказывается наполнена конфликтами. Одни готовы с ними бороться и продолжать строить гармоничные отношения, а другие предпочитают развод. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представительницам каких знаков зодиака легче всего решиться на расставание.

На пятом месте оказались Рыбы. Женщины-Рыбы выбирают в мужья надёжных и ответственных мужчин. Однако если супруг своим поведением регулярно подрывает свой авторитет в глазах жены, то она может разорвать брак. При этом разжалобить представительницу этого знака не получится никакими трогательными речами.

Четвертую строчку получили Тельцы. Женщины-Тельцы являются очень преданными спутницами жизни, готовыми меняться ради своего избранника. И за сохранение союза они готовы бороться до последнего. Однако если мужчина вовремя не услышит её просьбы и дело дойдёт до развода – решение женщины-Тельца станет окончательным.

Третье место досталось Скорпионам. Женщины-Скорпионы в первую очередь ценят в отношениях взаимопонимание. И если на смену ему приходит предательство, то заслужить прощение такой женщины становится попросту невозможно, передаёт СтарХит.

Второе место заняли Львы. Женщина-Лев будет интересоваться своим избранником и помогать ему ровно до тех пор, пока верит в своего возлюбленного. Также важно всё время помнить о гордости женщины-Льва и не использовать это против неё.

Первое место заняли Девы. Для таких женщин на первом месте всегда стоит любовь. И если женщина-Дева почувствует, что чувства к ней охладели, то может решиться даже на развод. Так что супругу недостаточно просто завоевать свою избранницу – чтобы обеспечить прочные отношения необходимо постоянно поддерживать чувства и не давать им угаснуть.