Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Предсказание Нострадамуса о превращении России в центр мира обнародовали в сети

16 сентября 2019, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com
фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Французский астролог Нострадамус в свое время сделал предсказание о «невероятной судьбе» России. Соответствующее утверждение содержится в материале, который появился в отечественном интернет-сегменте.

Пророчество астролога Парацельса о причине Третьей мировой опубликовали в сети

Пророчество астролога Парацельса о причине Третьей мировой опубликовали в сети

Как пишет ресурс nicstyle.ru, Нострадамус спрогнозировал, что после многих тяжелых испытаний, в том числе распада СССР, в России наступит не только стабильность, но и зажиточность. Согласно пророчеству астролога, общество переродится на религиозных началах, вследствие чего страна станет центром всего мира, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили предсказание швейцарского астролога Парацельса о начале Третьей мировой войны.

 

ДЦ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан