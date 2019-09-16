Предсказание Нострадамуса о превращении России в центр мира обнародовали в сети

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16 сентября 2019, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Французский астролог Нострадамус в свое время сделал предсказание о «невероятной судьбе» России. Соответствующее утверждение содержится в материале, который появился в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс nicstyle.ru, Нострадамус спрогнозировал, что после многих тяжелых испытаний, в том числе распада СССР, в России наступит не только стабильность, но и зажиточность. Согласно пророчеству астролога, общество переродится на религиозных началах, вследствие чего страна станет центром всего мира, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили предсказание швейцарского астролога Парацельса о начале Третьей мировой войны.