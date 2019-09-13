Пророчество астролога Парацельса о причине Третьей мировой опубликовали в сети

Умерший в 1541 году швейцарский алхимик, врач и астролог Парацельс в свое время сделал предсказание о Третьей мировой войне. Соответствующее утверждение содержится в публикации, появившейся в российской блогосфере.

Как пишет канал «Сердце тьмы» в «Яндекс. Дзен», Парацельс спрогнозировал, что глобальный конфликт произойдет в XXII веке, его причиной станут природные катаклизмы. Согласно пророчеству, война начнется в Азии, противоборствующие стороны будут бороться за ресурсы и территорию, пригодную для жизни. В результате Третьей мировой население Земли сократится на треть, говорится в процитированном материале.

Ранее в пятницу сообщалось, что в СМИ обнародовали предсказание Ванги о завершении боевых действий на востоке Украины.