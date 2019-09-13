Володина рассказала, чем Собчак грозит свадьба в пятницу, 13-е

Астролог Василиса Володина рассказала, как может сказаться на браке телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова решение сыграть свадьбу в пятницу 13 числа.

Пока у Собчак свадьба - с сыном сидит Виторган

Володина предположила, что решением сыграть свадьбу именно в этот день Собчак решила в очередной раз эпатировать публику, не более. При этом астролог отметила, что дата никак не скажется на семейной жизни знаменитостей, однако дни после 16 сентября куда более благоприятные бля бракосочетаний.

«Зная дерзкий характер Ксении, пятница, 13-е, –– это такой микровызов обществу, но не более того. Они решили таким образом позабавиться», - считает Володина.