Предсказание Ванги о завершении гражданской войны в Донбассе обнародовали в СМИ

Болгарская ясновидящая Ванга в свое время сделала предсказание о завершении вооруженного конфликта в Донбассе. Соответствующее утверждение содержится в материалах, появившихся на страницах интернет-прессы.

Как пишет издание Украина.ру, Ванга спрогнозировала, что мир придет на тысячу лет, «когда восьмой подпишет». Кем является этот «восьмой», неизвестно, говорится в процитированной заметке. Маловероятно, что миротворцем станет Владимир Зеленский, так как он только шестой по счету украинский президент.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети вспомнили пророчество американского масона Альберта Пайка о начале Третьей мировой.