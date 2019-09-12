Пророчество генерала-масона из США о начале Третьей мировой вспомнили в сети

В интернете напомнили о пророчестве о Третьей мировой войне, которое сделал в свое время Альберт Пайк, американский масон и генерал армии Конфедерации. Соответствующая публикация появилась в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», согласно пророчеству Пайка, глобальный конфликт должен начаться на Ближнем Востоке. Противостояние между израильтянами и мусульманами перерастет в Третью мировую, полагал масон.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили приписываемое Ванге предсказание, в котором говорится о смертельном недуге, который должен сразить в будущем президента США Дональда Трампа.