Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Болгарский экстрасенс Ванга в свое время предсказала, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сразит серьезный недуг, который станет причиной смерти политика. Соответствующее утверждение содержится в информации, появившейся в сети.

Как пишет ресурс rusdialog.ru, согласно пророчеству Ванги, на начальной стадии болезни Трамп будет страдать от тошноты, а затем начнет постепенно терять слух. Впоследствии под ударом окажется мозг американского лидера. Дональд Трамп полностью оглохнет и скончается, говорится в процитированном материале.

Ранее в среду сообщалось, что на страницах интернет-СМИ опубликовали прогноз Ванги об итогах нового глобального конфликта.