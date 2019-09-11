Предсказание Ванги об итогах Третьей мировой войны обнародовали в интернет-СМИ
11 сентября 2019, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Ванга в 1960-х годах сделала предсказание о Третьей мировой войне. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.
Как пишет портал sterlegrad.ru, согласно пророчеству болгарской ясновидящей, новый глобальный конфликт вспыхнет на востоке и постепенно перекинется на весь остальной мир. В результате войны, в ходе которой будет применено оружие массового поражения, Южная и Северная Америки станут непригодными для жизни. Еще одним итогом столкновения станет превращение России в главную державу на Земле. Мир должен наступить в 2040 году, говорится в процитированной публикации.