В Китае астрономы поймали загадочные космические сигналы

Китайские астрономы, работающие на самом большом в мире сферическом радиотелескопе, зафиксировали загадочные радиосигналы от источника, удаленного от Земли на расстояние 3 млрд световых лет.

Эти сигналы представляют собой радиоимпульсы, которые длятся несколько миллисекунд. Пока ученые не могут объяснить их природу. Астрономы отмечают, что с конца августа по сентябрь данный аппарат поймал более ста таких радиовсплесков.

"Это загадка. Быстрые радиовсплески обнаруживают не только они. Это совершенно загадочная вещь, никто не знает, что это", - отметил ТАСС старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Владимир Сурдин.

Сейчас ученые проверяют и обрабатывают все данные, которые удалось собрать за время наблюдений. Китайские астрономы уверены, что обнаружение и исследование сигналов позволит получить больше информации об их возникновении и поведении.