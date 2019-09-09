Предсказание американского медиума о крахе США и возвышении России выложили в сеть

Американский экстрасенс Дэннион Бринкли предсказал крах Соединенных Штатов и возвышение России. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Канал «Свободная страна» в «Яндекс. Дзен» пишет, что, согласно пророчеству медиума, США в будущем ждут экономический кризис и гражданская война, из-за чего Вашингтон потеряет союзников. Окончательно Штаты добьют два сильнейших землетрясения.

Россия же, наоборот, должна прекратиться в сверхдержаву. В стране случится техническая революция, что очень сильно поднимет ее экономику, спрогнозировал экстрасенс.

Ранее сегодня сообщалось, что в СМИ обнародовали предсказание норвежской ясновидящей Гунхильды Смелхус о признаках Третьей мировой войны.