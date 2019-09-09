Пророчество «норвежской Ванги» о признаках Третьей мировой обнародовали в прессе

Ясновидящая Гунхильда Смелхус, прозванная «норвежской Вангой», в свое время сделала предсказание о Третьей мировой войне. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах интернет-СМИ.

Как пишет ресурс sterlegrad.ru, экстрасенс была уверена в том, что причиной нового глобального конфликта станет смена человеческих ценностей. Смелхус обозначила три признака предстоящей войны. Это утрата людьми интереса к посещению храмов, упадок института традиционного брака и масштабная миграция в Европу.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили предсказание участницы «Битвы экстрасенсов» Малахат Назаровой о конфликте между Россией и Японией.