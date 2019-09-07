Новозеландские ученые рассказали, кем на самом деле может быть Лох-несское чудовище

Группа экспертов из новозеландского Университета Отаго провела исследование и пришла к удивительному выводу. Ученые рассказали, кем на самом деле может быть знаменитое Лох-несское чудовище.

Специалисты провели анализ ДНК разных проб воды из шотландского озера Лох-Несс и не нашли никаких следов обитания в нем "динозавра".

Руководитель проекта Ник Геммел рассказал в интервью изданию The Times, что практически во всех пробах зафиксированы ДНК угрей, которые очень давно обитают в водоеме. Ученые полагают, что на самом деле люди в течение многих лет замечали в водах Лох-Несса один из крупных видов этой рыбы.