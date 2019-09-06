Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи определили по звездам, какие пять знаков Зодиака могут стать необычайно счастливыми уже в ближайшие месяцы, до конца года. Особо счастливыми могут стать люди, рожденные под знаками Зодиака Дева, Рак, Телец, Близнец, Стрелец.

Для Дев текущий год открыл новые возможности. Вероятно, многие Девы не сразу этого почувствовали. Только недавно задумались, что надежда на лучшее есть. Звезды рекомендуют не растягивать ожидание, а начать действовать. Успех придет, если вы перестанете вспоминать негативное прошлое и неудачи. Астрологи призывают Дев оценить, как самому реализовать свои планы и стать счастливым.

Раки внесли изменения в свое окружение. Возможно, люди, которые казались незаменимыми, перестали быть таковыми из-за невыполненных обещаний, из-за предательства. Астрологи призывают не переживать. У Раков появятся надежные друзья. Звезды обещают людям, рожденным под этим знаком, интересные знакомства. Главное - не замыкаться. Раки, у которых пока нет семьи, могут до конца года устроить свою личную жизнь. Важно не сидеть на месте и не замыкаться в себе.

Представителям знака Телец желательно простить тех, кто причинил обиду. Тем, кто сможет простить, станет легко, они станут гораздо спокойнее. Тельцов ждут перемены в профессиональной деятельности. Для них возможно повышение по службе, увеличение зарплаты. Главное - не бояться трудностей.

Астрологи считают, что для многих Близнецов важна на данном этапе их внешность и выбор жизненного пути. Но как правило, люди, которым актуальна их внешность, не стоит сильно беспокоиться. Они красивы и чудесно выглядят. А перед выбором дела жизни стоит осмотреться, прежде чем принять решение. Близнецам желательно хорошенько отдохнуть.

Астрологи считают, что Стрельцам в этом году счастье гарантировано. Как ни удивительно, но легко удастся разобраться с делами, которые казались неразрешимыми. Стрельцов высоко оценят окружающие люди. Главное, заметить наступающие перемены и не упустить свои шансы. Астрологи рекомендуют Стрельцам избегать негативных эмоций, не зацикливаться на мелких проблемах. Стрельцам важно действовать активно, нужно разработать план действий на оставшиеся месяцы года и четко выполнять его.