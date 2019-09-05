«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети

Болгарский экстрасенс Ванга в свое время предсказала уничтожение Соединенных Штатов, это событие должна произойти в ближайшем будущем. Такое утверждение содержится в заметке, выложенной в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет портал sm-news.ru, ясновидящая предсказала, что США будут стерты с лица Земли штормами, ураганами и другими стихийными бедствиями.

Также Ванга спрогнозировала судьбу Европейского союза. Она предвидела, что туда придут чужестранцы, говорится в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что в сети появилось предсказание участницы «Битвы экстрасенсов» Малахат Назаровой о конфликте между Россией и Японией.