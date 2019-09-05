Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте. «Сделанный по технологиям пришельцев российский НЛО» разглядел над Украиной уфолог

По мнению ученого, такие небольшие дроны используются в качестве разведчиков для обеспечения безопасности больших кораблей. Уоринг отметил, что часто они также вращаются вокруг большого НЛО, как защитный щит.

Многие такие диски были найдены по всему миру, внешне они напоминают обтесанные каменные плиты. Однако уфолог уверен, что это защитный материал инопланетян, который еще предстоит тщательно исследовать.

Данный же дискообразный дрон НЛО был найден на угольной шахте в районе Белово, в Кемерово в конце января 2015 года. Диск имеет диаметр порядка 1,2 метра, а его вес составляет примерно 200 килограмм.



