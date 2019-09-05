«Сделанный по технологиям пришельцев российский НЛО» разглядел над Украиной уфолог

Уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил «российский НЛО» на одном из опубликованных в интернете видео, снятых в небе над Украиной. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах британской прессы.

Как пишет таблоид Daily Express, на выложенных кадрах запечатлен полет странного светящегося белого объекта без крыльев и иллюминаторов. Проживающий на Тайване уфолог Скотт Уоринг предположил, что НЛО создали по технологиям пришельцев в России.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Уоринг обнародовал в сети видеозапись, на которой виден НЛО, перемещающийся над жерлом мексиканского вулкана.