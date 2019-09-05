Выложено предсказание участницы «Битвы экстрасенсов» о конфликте России и Японии

В сеть некоторое время назад выложили предсказание участницы телепроекта «Битва экстрасенсов» Малахат Назаровой о будущем России и человечества. Утверждается, что ранее ясновидящая сумела спрогнозировать войну в Чечне, теракты в Нью-Йорке и Беслане и другие события.

Как пишет портал bulavochki.ru, Назарова предрекла, что конца света в обозримой перспективе не будет. При этом Землю ждут различные природные катаклизмы.

России экстрасенс пообещала конфликт с Японией в 2037 году. Чем закончится данное противостояние, Назарова не уточнила.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на российском телевидении расшифровали пророчества Ванги о войне в Донбассе и президенте Украины Владимире Зеленском.