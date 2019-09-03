Пророчества Ванги о войне в Донбассе и Зеленском расшифровали на телевидении

Болгарская ясновидящая Ванга в свое время сделала предсказания о конфликте в Донбассе и избрании президентом Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказывается в программе, продемонстрированной в эфире российского телевидения.

Согласно утверждению журналистов канала НТВ, Ванга спрогнозировала войну «в краю подземных нор и рукотворных гор». По мнению экспертов, принявших участие в передаче, в данном пророчестве идет речь о Донбассе.

Также в программе говорится, что экстрасенс предвидела падение «Пороха», которому придет на смену «зеленый господарь». Собеседники журналистов пришли к выводу, что Ванга имела в виду Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Ранее сегодня сообщалось, что в СМИ напомнили о пророчестве норвежского медиума Гунхильды Смелхус о причине Третьей мировой войны.