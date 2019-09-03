Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ
3 сентября 2019, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]
В интернет-СМИ напомнили о пророчестве ясновидящей Гунхильды Смелхус о причине Третьей мировой войны. Данного экстрасенса называют «норвежской Вангой».
Как пишет портал belnovosti.by, Смелхус в свое время предсказала, что новый глобальный конфликт произойдет не из-за политических игр ведущих мировых держав. К столкновению, по мнению норвежского медиума, приведет смена человеческих ценностей, говорится в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили приписываемое Ванге пророчество о Третьей мировой войне, которая придет с востока и сделает непригодными для жизни Южную и Северную Америки.