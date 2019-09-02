Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков сентября. Это люди, рожденные под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога, говорится в материале, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.

Росс, являющийся учеником астролога Павла Глобы, предсказал, что первый осенний месяц станет для Овнов отличным периодом для того, чтобы привести себя в форму. Кроме того, представители знака могут смело менять место работы, им будет сопутствовать удача в профессиональной сфере.

Ракам в сентябре повезет в учебной деятельности. Составитель гороскопа советует им заниматься самосовершенствованием и стремиться к новым знаниям.

Весы в наступившем месяце смогут многое для себя понять, отмечается в астрологическом прогнозе. Также представителям знака удастся разобраться в своем окружении.

Сентябрь 2019 года в жизни Козерогов – удачное время для серьезных встреч и переговоров. Кроме того, люди, рожденные под данным знаком, могут вернуть былые отношения, пишет портал express-novosti.ru.