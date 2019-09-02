«Пророчество Ванги» о Третьей мировой и возвышении России опубликовали в сети

Опубликовано приписываемое болгарской ясновидящей Ванге пророчество о Третьей мировой войне и возвышении России. Соответствующая публикация появилась в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Ванга предрекла в 1960 году, что Третья мировая придет с востока. Началом ее станет небольшой конфликт, который затем перекинется на всю Землю. В ходе столкновения будет применено ядерное оружие, Южная и Северная Америки станут непригодными для жизни, говорится в процитированном материале.

Утверждается, что, согласно прогнозу Ванги, окончательный мир установится к 2040 году. По итогам войны Россия превратится во властителя всей Земли, отмечается в посте.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми предрек космический ответ США на превосходство Москвы в стратегических ракетах.