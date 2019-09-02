В Мексике на видео попал НЛО, пролетающий над жерлом вулкана

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте видеозапись, на которой ясно виден неопознанный летающий объект, перемещающийся над жерлом вулкана Попокатепетль в Мексике.

По словам ученого, ему удалось обнаружить НЛО в ходе наблюдения за вулканом при помощи направленных на него камер. Интересно, что объект виден лишь на одной из них: вторая камера НЛО не зафиксировала.

В связи с этим Уоринг предположил, что корабль инопланетян использовал стелс-технологию, которая по какой-то причине дала сбой именно в ракурсе данной камеры, благодаря чему эта видеозапись стала возможной.

Запечатленный объект не имеет ни крыльев, ни хвоста, ни инверсионного следа, ни опознавательных знаков. На фокусе при помощи фотопрограммы он кажется белым диском с темной выпуклостью по центру внизу.



