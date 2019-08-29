Предсказание «спящего пророка» из США о будущем России вспомнили в интернете

В сети вспомнили предсказание американского мистика и медиума Эдгара Кейси о будущем России. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Канал «Как все устроено» в «Яндекс. Дзен» пишет, что Кейси, прозванный «спящим пророком», предсказал незадолго перед своей смертью в 1945 году, что из России «придет надежда» для всего мира. Она связана с реализацией родившегося в стране принципа, согласно которому каждый человек будет жить ради ближнего. Из слов «спящего пророка» следует, что данный принцип не связан с коммунизмом, который был официальный идеологией советской России.

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах интернет-СМИ опубликовали пророчество одесского старца Ионы о Третьей мировой войне.