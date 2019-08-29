Выложено пророчество предсказавшего войну в Донбассе старца о Третьей мировой

Одесский схиархимандрит Иона в свое время сделал предсказание о Третьей мировой войне. Об этом говорится в материале, который появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет ресурс sterlegrad.ru, православный старец известен пророчествами. В частности, ему удалось спрогнозировать вооруженный конфликт на территории Донбасса.

Кроме того, Иона предсказал Третью мировую, угроза которой возникнет в 2030-х годах. Священник полагал, что последствия глобальной войны будут страшными для человечества, она станет самой кровопролитной в истории. Согласно пророчеству старца, спастись удастся только одной стране, которая находится в Северном полушарии Земли, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили предсказание о переменах в России в 2020 году, которое приписывается советскому менталисту Вольфу Мессингу.