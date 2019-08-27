«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

Советский менталист Вольф Мессинг в свое время сделал предсказание о том, что ждет Российскую Федерацию в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.

Канал «Палитра» в «Яндекс. Дзен» пишет, что Мессинг спрогнозировал наступление перемен в стране в 2020-м. Они коснутся экономики и сферы экологии, говорится в процитированной заметке. В частности, в России произойдет много разливов рек и пожаров.

Кроме того, менталист предрек появление в РФ нового лидера, отмечается в материале.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернет-прессе опубликовали прогноз о конце света, который должен наступить 1 сентября 2019 года.