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Предсказание о наступлении конца света 1 сентября 2019-го опубликовали в прессе
27 августа 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]
Осенью текущего года должен наступить конец света. Соответствующее утверждение содержится в сообщениях, появившихся на страницах российских и зарубежных интернет-СМИ.
Как пишет «Московский комсомолец», ряд сетевых ресурсов распространил информацию, в которой говорится об отреставрированном «древнегреческом компьютере». Такое название закрепилось за бронзовым механическим устройством, части которого ученые нашли в начале XX века. Согласно сведениям конспирологов, данное приспособление, с помощью которого в древности рассчитывали движение небесных тел, предсказало взрыв Солнца. Предполагается, что это событие, которое повлечет за собой уничтожение Земли, произойдет 1 сентября 2019 года.
Ранее сообщалось, что в прессе обнародовали пророчество православного старца Христофора о виновнике Третьей мировой войны.
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