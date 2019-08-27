Предсказание о наступлении конца света 1 сентября 2019-го опубликовали в прессе

Осенью текущего года должен наступить конец света. Соответствующее утверждение содержится в сообщениях, появившихся на страницах российских и зарубежных интернет-СМИ.

Как пишет «Московский комсомолец», ряд сетевых ресурсов распространил информацию, в которой говорится об отреставрированном «древнегреческом компьютере». Такое название закрепилось за бронзовым механическим устройством, части которого ученые нашли в начале XX века. Согласно сведениям конспирологов, данное приспособление, с помощью которого в древности рассчитывали движение небесных тел, предсказало взрыв Солнца. Предполагается, что это событие, которое повлечет за собой уничтожение Земли, произойдет 1 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в прессе обнародовали пророчество православного старца Христофора о виновнике Третьей мировой войны.