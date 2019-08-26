Пророчество православного старца о виновнике Третьей мировой обнародовали в СМИ

Умерший в 1996 году схиархимандрит Христофор Тульский в свое время сделал предсказание о виновнике Третьей мировой войны. Об этом рассказывается в материале, опубликованном СМИ.

Как отмечает sterlegrad.ru, старец полагал, что следующего глобального конфликта избежать нельзя. Начнется он по инициативе Китая, боевые действия охватят всю территорию России, говорится в пророчестве Христофора.

Согласно прогнозу православного священника, в ходе войны будет уничтожена значительная часть человечества. Выжившие испытают тяготы и лишения, так как почвы останутся загрязненными в течение продолжительного периода времени.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали предсказание астролога Тамары Глобы о новом президенте России.