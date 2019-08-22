Прогноз Нострадамуса о конфликте между Россией и Китаем опубликовали в прессе

Россию в будущем ждет конфликт с Китаем. Об этом говорится в пророчестве французского астролога Нострадамуса, которое опубликовали некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал katun24.ru, Нострадамус спрогнозировал, что с 2020 года в России начнется время позитивных перемен, жизнь простых людей заметно улучшится. При этом руководству страны придется нелегко, так как возникнут противоречия с ранее дружественными государствами. В частности, ожидается конфликт с Китаем. Специалисты надеются, что данное противостояние не перейдет в горячую фазу, отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили пророчество Матроны Московской о массовой гибели людей в 2019 году.